Des menaces planent sur la fête du potiron à Sprimont

C’est un événement presque incontournable qui, chaque année à la fin septembre, annonce l’imminence de l’automne ardennais. Chaque année ? Plus vraiment : l’an passé, la fête du potiron de Sprimont a été annulée, pour cause de pandémie, et cette fois encore, elle est supprimée. C’est qu’elle draine parfois huit à neuf mille visiteurs, et que, dès lors, elle rentre dans la catégorie des rassemblements de masse, soumis à des normes sanitaires strictes, susceptibles d’évoluer dans les semaines qui viennent, et de toute façon difficiles à respecter pour servir, à table, diverses préparations culinaires à base de la célèbre cucurbitacée.

Mais, au-delà, des questions se posent sur la possibilité qu’il existe jamais une vingt-troisième édition. La dernière fois, à cause d’un temps très maussade, la fête du potiron s’est soldée par de lourdes pertes. Son fondateur souhaite la relancer dans des conditions financières qui ne conviennent guère à l’association de village avec laquelle il collabore. Il envisage certes de continuer; il dément toute décision d’arrêt définitif. Mais il n’est apparemment pas évident de trouver de nouveaux partenaires. La fête du potiron, ça se prépare des mois à l’avance, des plantations en mai, puis des arrosages, puis toute une logistique organisationnelle.

Les sculpteurs de courges n’ont pas encore dit leur dernier mot, mais, dans les alentours, l’affaire suscite déjà de vives émotions…