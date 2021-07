Des maths au service du foot grâce à deux chercheurs de l’ULiège

On pourrait résumer ce qui suit par : les maths au service du foot. Deux chercheurs de l’Université de Liège ont mis au point des algorithmes qui s’appliquent à des images et des vidéos, et qui pourraient apporter une aide précieuse à des coaches sportifs comme ceux de football par exemple.

Ces deux chercheurs ont développé des algorithmes d’intelligence artificielle permettant de faciliter l’analyse de données sportives. Ils permettent de détecter les joueurs et les différentes actions se déroulant durant un match. Mais quelle en est l’utilité pour un entraîneur de football durant un match ? " On pourrait imaginer qu’un entraîneur reçoive en direct sur une tablette des informations concernant le match, la position des joueurs sur le terrain, la position des adversaires et pouvoir alors adapter un peu sa tactique. On pourrait aussi imaginer un système vraiment intelligent qui pourrait lui-même analyser les tactiques et proposer une tactique alternative qui serait plus efficace que celle que l’entraîneur a mise en place. En foot, l’entraîneur est toujours au bord du terrain et peut toujours coacher les joueurs donc c’est pour ça que ça peut être intéressant dans ce sport de bénéficier de telles informations ", précise Adrien Deliège, chercheur.

La phase de recherche arrive à son terme. Place maintenant au développement de produits concrets : " Pour la suite, il y a le transfert technologique de toutes les technologies qu’on a développées vers les entreprises. Après, c’est à celles-ci de les adapter à leurs propres besoins et leurs propres données. Nous sommes en contact avec beaucoup d’entreprises en Belgique et à l’étranger, qui sont elles-mêmes en contact avec les clubs, et qui sont intéressées par nos technologies ", affirme Anthony Cioppa, chercheur.

Des marques d’intérêt qu’il faudra maintenant concrétiser. Les deux chercheurs ont aussi lancé leur propre chaîne Youtube.