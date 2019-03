Des masques d'exception à découvrir à la Cité Miroir

Quatre-vingt-trois masques d'Asie, d'Océanie, d'Afrique et des Amériques, c'est ce que présente l'exposition Masques proposée jusqu'au 20 juillet à la Cité Miroir, à Liège. Des masques provenant des collections du musée du Quai Branly à Paris. Une exposition qui permet de découvrir la grande diversité de cet objet.

Masques du théâtre Nô, du Japon - © RTBF - Olivier Thunus

Mélange culturel

Une diversité car le masque témoigne aussi d'un véritable mélange culturel, un mélange vivant : " Le masque parle toujours de ce qui se passe dans la communauté, donc à ce titre-là, il peut s’adapter, il peut adopter d’autres formes. Vous avez par exemple des masques qui sont de Colombie et qui adoptent à la fois d’anciennes formes précolombiennes, des formes de carnaval (espagnol) et des représentations de dragons que les gens voient sur des sachets de thé qui sont importés de Chine. Et c’est vrai que le dialogue des cultures est particulièrement vibrant dans l’idée du masque ", explique-t-il encore.