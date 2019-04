Des manoeuvres militaires aériennes dans l'est et le sud de la province de Liège

A partir de ce lundi, l'armée organise de grandes manœuvres aériennes dans l'est et le sud de la province. Si vous habitez les communes de Spa, Theux, Stavelot, Malmedy, Butgenbach, Aywaille ou Ferrière, vous risquez donc d'être survolés quelques fois par les hélicos et les avions de la Défense Nationale.

Quel est l'objectif de ce grand balai aérien d'ampleur internationale? Nous avons posé la question à l'Adjudant major Roland Bouquette, du Haut commandement militaire de la Province de Liège: "C'est principalement de travailler les procédures tactiques entre les hélicoptères belges et leurs partenaires étrangers" explique-t-il. "C'est complètement nécessaire puisque la Belgique dispose d'un nouveau type d'hélicoptère depuis peu, le NH90 et que, finalement, c'est aussi important que ce genre de nouveau système arrive à se coordonner avec les autres moyens aériens qui sont mis en place. Je sais qu'on aura des hélicoptères tchèques qui seront présents sur le site. Habituellement, on travaille aussi très proche des Pays-Bas. Donc je peux supposer qu'ils seront également présents. L'exercice a été conçu également de manière à éviter vraiment les agglomérations pour éviter au maximum les nuisances pour la population".

Certains atterrissages se feront au Camp d'Elsenborn, notamment pour les ravitaillements des hélicos. Notez que ces vols vont se poursuivre jusqu'au 12 avril.