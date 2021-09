Des machines pour lutter contre les champignons prêtées gratuitement aux habitants sinistrés de Dolhain

Le système sert déjà dans l’Horeca pour épurer l’air ambiant. Il est également adapté pour tuer les champignons nés de l’humidité. Le principe : la machine produit une très fine brume qui va désinfecter tout un espace. Cette brume est formée d’eau, mêlée à un puissant biocide. Roland Maes, patron de la société, détaille la procédure à suivre : "On utilise le meilleur biocide qui existe pour détruire les champignons, les virus, les bactéries et tous les germes. Il faut utiliser ce dispositif tous les jours, deux fois par jour, pendant 5 minutes environ." En suivant ces consignes, les champignons doivent disparaître en une semaine.

Les sinistrés dolhaintois vont pouvoir utiliser l’appareil gratuitement. Un geste de la société envers une cité que la manager Natasja De Tollenenaere, fréquentait jadis : "J’ai un peu perdu mon cœur à Dolhain. J’ai passé mon adolescence ici et j’ai demandé à mon mari comment on pouvait aider. Nous avons construit cette machine nous-même. Puis on a fait un post Facebook qui a été massivement partagé, et nous voilà ici aujourd’hui, pour distribuer les appareils."