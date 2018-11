Des lycéens waremmiens se distinguent lors d'un festival international des sciences et techniques

Ils se prénomment Nathan François et Pïerre. Ils sont élèves en cinquième à l'athenée de Waremme, et, avec leur prof de physique, ils viennent de remporter un premier prix, lors du festival des sciences et techniques de Bratislava. Ils se sont imposés parmi huit autres concurrents étrangers, des russes, des mexicains et des espagnols.

Ils ont fabriqué un jeu de guerre, inspiré du célèbre Da Vinci Tank, un engin d'attaque, caparaçonné comme une tortue, inventé ou plutôt dessiné à la fin du quinzième siècle par le génial Léonardo. Deux de ces petits engins s'affrontent, dans une arène de combat, et échangent des tirs infra-rouges. Les lycéens ont conçu et réalisé l'électronique de contrôle et les manettes de télécommande. Ils ont du intégrer quelques notions qui ne figurent pas vraiment dans le programme des cours, l'usage de l'imprimante 3D, notamment.