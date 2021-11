Des lignes électriques enterrées pour sécuriser le réseau à Wasseiges

Un peu plus de 2 kilomètres (2200 mètres) de lignes électriques aériennes vont disparaître à Wasseiges. Elles sont en train, depuis ce mardi, d’être remplacées par 1800 mètres de lignes enterrées. C’est une politique de remplacement que Resa tente de généraliser sur son réseau électrique, notamment en milieu rural où les lignes sont généralement aériennes, car enterrer les lignes électriques, cela permet de réduire les pannes, fréquentes justement dans la région de Hannut et de Wasseiges.

" Forcément, ces lignes aériennes sont plus vulnérables aux agressions extérieures comme les intempéries, les chutes de branches ou les volatiles. Donc ici, en plaçant du câble souterrain, on évite toutes ces pannes. Ce chantier s’inscrit dans un plan d’investissement qui est plus large et qui systématise la pose de câbles souterrains lorsqu’on doit placer de nouveaux tronçons, et ce pour éviter tous ces désagréments ", précise Charlotte Quevedo, porte-parole de Resa.

Récemment, les communes de Hannut et de Wasseiges ont été touchées à plusieurs reprises par des coupures d’électricité. " Clairement, ceci fait partie des réponses apportées à ces coupures. Il y a plusieurs causes à celles-ci mais la particularité des lignes aériennes est la principale sur Hannut et Wasseiges. Les travaux que nous faisons de part et d’autre ont un impact positif sur les différentes communes ", affirme encore Charlotte Quevedo.

Ces travaux occasionneront une coupure d’électricité d’une dizaine de minutes soit jeudi, soit vendredi, en fonction de l’avancée de ces travaux qui se déroulent principalement dans la rue de Namur et celle de Meeffe. Le plan d’investissement de Resa à Hannut et Wasseiges s’élève à 7 millions d’euros pour la période 2020-2024.