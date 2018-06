Des Liégeois s'apprêtent à rendre hommage à Johnny Hallyday

Décédé il y a un peu plus de 6 mois, " l'idole des jeunes " aurait eu 75 ans aujourd'hui. Son fan-club va commémorer l'évènement ce week-end, et ce vendredi, une messe aura même lieu à l'église de la Madeleine à Paris.

Ce vendredi sera même un peu la "Saint-Johnny" pour ses fans qui vont "communier" un peu partout en France. Fan de la première heure, lui n'en sera pas : Joseph, de Chênée, que tout le monde appelle Johnny, se rendra par contre dans la capitale française dimanche pour la première grande réunion du fan club depuis le décès de la star.

"Pour nous, il sera toujours là. Chaque fois que je l’entends, j’ai du mal à me dire que je ne le reverrai plus en concert. Je ne pouvais absolument pas rater ses funérailles. Quand on voit le monde qu’il y avait à l’enterrement, c’était la preuve que Johnny était bien aimé" se souvient Joseph.

Ce fan inconditionnel attend évidemment avec beaucoup d'impatience l'album posthume de Johnny, dont la sortie est prévue à l'automne.