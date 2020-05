Des jeunes se mobilisent pour aider les défavorisés du Covid

Ils sont une dizaine de jeunes liégeois à s'être regroupés pour se montrer solidaire envers les personnes plus défavorisées. Ils se sont appelés "ça joue collectif" et proposent des colis alimentaires, en toute discrétion. Pour cela, ils partent en livraison, chaque vendredi, en respectant les règles liées au coronavirus.

" Ici, je vais livrer un premier colis. Il y a un pack d’eau, du pain, de la viande, des pâtes, de la sauce tomate, du riz, des gaufres, des cookies, etc. On récolte des dons auprès de différentes personnes et on a créé une page Facebook. On fait des colis alimentaires pour venir en aide aux familles précarisées de base ou à cause du Covid-19 ", explique Fallon Leyssens, membre du collectif.

Première adresse du jour, Mélen, dans la commune de Soumagne, chez Isabelle, une dame s'occupant d'un SDF. Pour elle, cette initiative est remarquable : " C’est un homme qui est dans la rue, il n’a pas grand-chose. Il doit faire la manche pour essayer d’avoir sa petite ration du soir. D’ailleurs, on lui a déjà porté quelques colis et il en pleurait ", témoigne-t-elle.

Quelques kilomètres plus loin, à Vaux-sous-Chèvrement, habite Corinne. Et pour elle, ces colis, c'est ce qui permet de garder la tête hors de l'eau : " Depuis la crise du coronavirus, dans les magasins la vie est très chère et ces colis, ça nous aide beaucoup. Je suis fière de les connaître et d’avoir leur aide ", explique-t-elle.

Le collectif a déjà recueilli 2000 euros de dons, qu'il compte bien entièrement redistribuer.