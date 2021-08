Des jeunes en stage avec les militaires de Spa

Ils viennent d'un peu partout en Belgique francophone et découvrent la vie militaire de manière sportive et ludique: durant toute cette semaine, au Fort de Tancrémont, le Bataillon 12e de Ligne-13e de Ligne de Spa accueille une trentaine de filles et garçons âgés de 16 à 18 ans pour un stage baptisé: "Infantry junior". De quoi, peut-être, susciter des vocations.

Le but, c'est surtout de créer un esprit d'équipe

Installer le campement, monter sa tente, ce sont deux activités, et non des moindres, au programme très riche du stage "Infantry junior" que dirige le commandant Eric Depireux. "On favorise évidemment des activités de type infanterie, des activités de plein air" explique-t-il. "On alterne également avec des activités un peu plus calmes: visiter la caserne, les installations, le matériel. Le but, c'est surtout de créer un esprit de groupe".

L'esprit de groupe, l'entraide ...Voilà sans doute une des motivations majeures de John, un des participants au stage: "Des liens se créent du fait qu'on doit toujours être en chambre à plusieurs, les tentes, on doit les faire à deux, on est toujours en équipe, on a toujours un esprit de groupe, et pour moi, c'est important".

Plus les jours passent, plus j'envisage d'en faire mon métier

Ce stage mixte réunit 19 garçons et 12 filles. Celles-ci, pour la plupart, envisagent sérieusement d'en faire leur métier. C'est le cas de Lucie."Ce n'était qu'une idée avant de venir, mais plus les jours passent, et plus ça pourrait devenir un objectif à atteindre" confie la jeune stagiaire. "Ce qui me plait, c'est surtout le sport, mais aussi aider les autres, les civils qui n'ont pas les moyens de se défendre".

L"'Infantry junior", c'est aussi l'apprentissage d'une certaine discipline. Aurore Schumacher, instructrice: "On se tait, on marche. Surtout se taire. Je pense que ça, c'est une des plus grandes difficultés qu'ils ont, c'est de se taire" sourit l'instructrice.

Le stage s'est poursuivi ce mercredi avec une initiation à la survie et un bivouac de campagne.