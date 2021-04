Des jeunes danseurs étoiles occuperont bientôt l'ancienne Banque nationale de Liège

Les travaux ont démarré au mois de décembre dernier. Les guichets ont déjà disparu, mais des portes de coffre-fort traînent encore çà et là dans les couloirs. Benjamine de Cloedt entend bien respecter l’intégrité du lieu. " On essaie de garder un maximum de la structure du bâtiment ", promet-elle.

Benjamine de Cloedt a acheté le bâtiment de le Banque nationale de Liège pour 7,1 millions d'euros. - © Mosa Ballet School

Une école et un internat

Quelques modifications seront toutefois nécessaires pour rendre le lieu fonctionnel. " Les plafonds sont à 3 mètres de hauteur, mais pour des studios de danse il faut 4 à 5 mètres. Donc nous allons garder intact le bâtiment en forme de L pour en faire des bureaux et des salles de classe. Aux extrémités de ce L, on va construire deux nouvelles tours, pour les studios avec une belle hauteur de plafond. "

En plus de l’école, le bâtiment hébergera aussi un internat. La plupart des élèves vivront en effet sur place, puisque nombre d’entre eux viennent de loin : d’autres villes belges ou européennes. " Ces petits élèves se lèvent le matin vers 6-7 heures. Ils sont déjà en tenue de danse. Ils ont ensuite leurs cours scolaires. Les cours de danse commencent vers 13 heures. Donc l’internat, c’est primordial pour qu’ils soient ensemble, cocoonés, stables dans leur développement ", raconte la fondatrice.

Partenariat avec l’Athénée Charles Rogier

L’enseignement est d’autant plus exigeant que ces élèves devront suivre de front leurs cours de danse et un enseignement classique. Un partenariat a d’ailleurs déjà été trouvé avec l’Athénée Charles Rogier (Liège 1). Essentiel, selon Benjamine de Cloedt. " Quand on arrive à 14-15 ans, le corps change, la passion peut diminuer. Il peut aussi y avoir un accident : une entorse de cheville ou un genou cassé. Le chemin peut changer et pour moi c’est donc primordial qu’ils aient un cursus scolaire normal pour éventuellement continuer en école supérieure ou à l’université. "

Le Mosa ballet school doit ouvrir à la rentrée 2022. Dans un premier temps 35 élèves seront inscrits, mais le bâtiment est prévu pour en accueillir 115, à terme.

La direction artistique sera, elle assurée par Pedro Carneiro, ancien directeur de l’École nationale de danse du Conservatoire de Lisbonne et personnage bien connu dans le milieu de la danse.