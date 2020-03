Des internats très vides mais toujours ouverts en terre liégeoise

Avec la suspension des cours dans les écoles, certains élèves se sont présentés pour rester dans les établissements scolaires durant la journée. Et parmi eux, des élèves résidant en internat. Des internats qui restent ouverts mais avec un public fortement réduit. C’est le cas à l’internat du Britannique à Spa dont Isabelle Duchesne est l’administratrice : " On doit rester ouvert puisque les écoles accueillent les enfants qui ont des difficultés à rester à la maison. Nous avons notamment les enfants issus des Services de protection de la Jeunesse et des Services d’aide à la Jeunesse. On a quatre élèves présents alors que normalement ils sont une petite centaine ", explique-t-elle.

" Pour nous, ça change beaucoup puisque tout ce qui est activités réalisées habituellement avec les enfants comme la piscine ou le cinéma, ce n’est plus possible. Heureusement on a une petite plaine de jeux, on a des trottinettes, des vélos. Ils vont jouer dehors et on fera des petits jeux de société le soir avec les enfants qui seront là et les éducateurs qui sont de garde ", précise-t-elle encore.

Cette absence massive de pensionnaires, c’est aussi le cas à l’internat de la Maison des Etudiants, à Liège. " Sur un internat de 209 personnes, il nous reste quatre étudiants et deux élèves de l’enseignement obligatoire. Ce sont des élèves qui sont dans des situations où rentrer chez eux n’était pas possible pendant la semaine, pour des raisons de stages qui sont maintenus ou d’une famille dont un des membres est en confinement et où les enfants n’étaient pas rentrés avant que le confinement soit déclaré ", détaille Dominique Corvers, administrateur de l’internat.

" Pour les élèves du secondaire, nous avons opté en interne pour le maintien des élèves au sein de l’établissement parce qu’on ne voulait pas qu’ils prennent les transports en commun puis aillent dans un lieu où ils vont rencontrer d’autres personnes, avant de reprendre les transports en commun puis de rentrer à l’internat. Pour eux, nous nous engageons à les occuper à des activités qui sont des activités de soutien à la collectivité ", précise-t-il encore.