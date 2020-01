Des initiatives citoyennes menées pour aider les SDF dans les rues de Liège

Hier après-midi, le corps sans vie d’un SDF a été retrouvé rue du Méry en plein centre de Liège. C’est un drame de la rue, de la précarité et du froid. Cet homme est mort dans le renfoncement d’un immeuble. On ne connaît pas encore exactement les causes du décès. Il avait 46 ans. Son frère, sans abri tout comme lui, avait lui aussi trouvé la mort dans la rue. Pour éviter ce genre de drame, certaines initiatives citoyennes voient le jour. L’exemple de Claudy Gengoux est particulièrement éclairant. L’an passé, cet homme s’est mobilisé pour sauver Michel, un sans-abri rongé par la gangrène. Il a créé un groupe Facebook "Michel, SDF à Liège" suivi par près de 1800 abonnés. Ce projet a permis de créer un petit réseau d’aide et de solidarité. Souvenez-vous, le printemps dernier, le cas de Michel, SDF et touché par la gangrène était exposé dans les médias. Claudy Gengoux dénonçait le manque cruel de soins et de prise en charge du sans domicile fixe. Grâce au dévouement de cet homme, Michel a été amputé et sauvé d’une mort certaine. "Dans un premier temps, j’étais scandalisé de voir qu’on n’intervenait pas pour Michel qui était en train de mourir dans la rue. J’ai décidé de publier des photos et un message sur ma page Facebook", se remémore Claudy Gengoux. Le lendemain matin, la publication avait pris une ampleur inattendue en étant partagée des milliers de fois le temps d’une nuit.

Il y a eu Michel, mais il y a tous les autres La page Facebok s’est élargie aux récits de SDF en perdition totale, parmi eux Brian, Sabrina ou Alex. Claudy Gengoux a reçu beaucoup de soutien :" On s’est rendu compte que les gens qui travaillent dans le secteur nous soutenaient. Il y avait une forme de poussée pour maintenir une pression et essayer de faire changer certaines choses. Notamment, pousser les autorités communales à avancer pour pouvoir héberger en suffisance le maximum de personne qui est à la rue. L’objectif zéro SDF à Liège, dans les tracts électoraux, n’a pas été atteint, que du contraire". L’homme est dévoué et reconnaît qu’un des grands avantages qu’il possède, c’est la liberté. Contrairement aux institutions, aux politiques, il n’est freiné par aucune directive ou quelconque norme.

La communauté créée est inattendue Claudy Gengoux ne s’attendait pas à un tel soutien : " Finalement ce qui est étonnant et je ne m’attendais pas au début à cela : la page Facebook se développe comme une plateforme qui redirige toute information vers les 4 coins de liège, vers toutes les associations. Quand on m’envoie une photo comme quoi il y a une personne en très mauvaise situation, je dirige un peu ou remets en direction les associations pour que quelqu’un intervienne. C’est plus facile quand c’est lu par des milliers de personnes".

Essayer de s’occuper des cas les plus graves Brian a su être pris en charge depuis - © Q.Bolland Aider tout le monde n’est pas possible, l’homme essaie d’aider ceux qui sont dans les plus grandes souffrances : "J’essaie d’aider ceux qui m’interpellent le plus. Par exemple, le cas de Brian. Je l’ai suivi pendant plus d’un an, avant le cas de Michel. J’ai communiqué par photos pour montrer que son état ne faisait que de se dégrader. Il a fallu des mois et des mois pour intervenir. Aujourd’hui, il est enfin pris en charge, bien soigné, une fois pour de bon. Sans cette aide, c’est quelqu’un qu’on aurait retrouvé mort sous une couverture".

Sensibiliser et faire bouger les frontières L’humilité est importante pour l’homme qui aide les SDF : " Je ne voudrais pas tirer la couverture sur moi, les associations font beaucoup de travail". Après il reste des incohérences derrière lesquelles l’on peut se cacher plus ou moins facilement. :" Il y a une fameuse loi qui stipule que si la personne ne veut pas se faire aider, on ne peut rien faire. Si on prend le cas de Michel, il était en train de pourrir des jambes juste à 150 mètres de la maison communale et on se mettait derrière cette fameuse loi pour ne pas pouvoir l’aider. Alors que de l’autre côté, c’est un peu comme une non-assistance de personne en danger. C’est là que je ne comprends pas…". L’homme n’évite pas certains sujets comme l’alcool ou la drogue : " C’est une réalité, c’est ce qui les tue aussi, mais beaucoup demandent de l’aide. Lutter contre une dépendance n’est pas simple déjà dans de bonnes conditions, alors imaginez-vous dans la leur". Avant de se quitter, Claudy Gengoux souhaitait faire passer un dernier message :" Ce qui m’étonne aussi, c’est que notre société s’habitue à passer devant des gens sont dans des cartons. A l’heure actuelle, on prend ces gens-là pour pire que des animaux. Un chien, un chat, on le reprendrait chez soi." Depuis le début de l’année, 28 SDF sont décédés à Liège.