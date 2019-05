Des hôpitaux liégeois récompensés pour leurs projets d'activité physique pendant et après un cancer

Lutter contre le cancer, cela passe aussi par l'activité physique. C'est la Fondation contre le cancer qui le dit. L'activité physique améliorerait en effet la qualité de vie et les chances de guérison.

La Fondation vient d'ailleurs de saluer le travail d'associations et d’hôpitaux qui mettent en place le soutien aux patients dans cette reprise sportive.

Pour le patient soigné pour un cancer, quel est le bénéfice de faire du sport? Nous avons posé la question au Dr Evelyne Lennerts, radiothérapeute au CHR de Verviers: « Le bénéfice pour le patient, c'est vraiment de lui permettre d'être le plus autonome pour retrouver la vie la plus normale après toute une série de traitements oncologiques» répond la spécialiste. «On espère ainsi améliorer sa survie, prévenir au maximum les rechutes, faire en sorte qu'il puisse avoir une meilleure valorisation de lui et qu'il puisse gérer l'anxiété qu'a entraîné le diagnostic de cancer» .

Faire du sport, c'est aussi excellent pour le moral du patient, comme le souligne Dr Evelyne Lennerts: «Cela permet aussi souvent d'être plus intégré dans des groupes et d'améliorer la sociabilité. La plupart des personnes qui continuent les activités physiques nous semblent être en meilleure forme morale que les autres ».

Les hôpitaux distingués en région liégeoise sont le CHU, le CHC et le CHR de Verviers.