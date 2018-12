Des gilets jaunes bloquent la sortie de la brasserie Inbev à Liège

Des gilets jaunes, entre deux et trois dizaines de personnes selon la police de Liège, bloquent en ce moment la sortie de la brasserie Inbev à Jupille, un site proche de l'entrepôt pétrolier de Wandre où le mouvement de protestation avait débuté. Les manifestants sont arrivés devant la brasserie aux environs de 14h00. Ils empêchent les camions de sortir du site.

L'entreprise a demandé à un huissier de justice de constater la présence de palettes et de faire libérer son site de production. AB Inbev dit "regretter que les activistes aient choisi leur brasserie [...] comme zone d'action". Le brasseur affirme "apporter une contribution importante à la croissance économique", verser plus de 900 millions de contributions en Belgique et employer plus de 3000 personnes. La police de Liège est sur place à Jupille et ne signale aucune violence.