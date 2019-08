Des fouilles archéologiques à l'hopital de la Citadelle

Depuis plusieurs années, l'établissement souhaite augmenter les nombre de places de stationnement à l'avant de l'entrée principale. Un appel à projet a été lancé, et trois dossiers ont été rentré, parfois pour construire en étages, parfois en sous-sol. Mais le site est utilisé comme place-forte, depuis le moyen-âge. A proximité, un réseau de casemates est classé comme monument, mais des vestiges d'autres époques pourraient encore se trouver à six mètres sous terre. D'où une campagne de fouilles, qui a commencé au début de cette semaine.

Elle doit durer quinze jours ouvrables, seulement, et sur une superfice très limitée, parce qu'il s'agit d'une évaluation préalable, pour savoir s'il s'impose, ou pas, de prendre des précautions avant de creuser des fondations d'un quelconque ouvrage. La zone concernée correspond au voisinage immédiat d'une portion d'un mur d'enceinte, d'un bastion et d'une chapelle démolis puis rapidement mais partiellement reconstruits pendant la période hollandaise, c'est-à-dire juste avant l'indépendance belge et juste après les défaites napoléoniennes.

Lors de la construction de l'hopitale de la citadelle, des démarches exploratoires de ce genre n'ont pas été entreprises. C'est l'administration wallone du patrimoine qui procède à ces travaux préliminaires, dont les premiers résultats pourraient être communiqués au début septembre.