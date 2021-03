Des fleurs sauvages et des roses trémières entre trottoirs et façades à Spa

Remplacer les mauvaises herbes qui poussent le long des façades par des fleurs, dont des roses trémières, c’est l’opération lancée par la Ville de Spa. Elle repose sur le volontariat et offre un aspect plus soigné aux trottoirs, surtout depuis l’interdiction de certains produits phytosanitaires. La Ville offre les fleurs et les propriétaires s’engagent à ne pas laisser leur trottoir se faire envahir par celles-ci.

Des fleurs plutôt que de l’herbe, des roses plutôt que des pissenlits, la Ville de Spa a donc fait son choix en distribuant gratuitement des graines : " Il s’agit de faire appel aux Spadois pour participer au fleurissement des pieds de façades. La Ville offre aux volontaires une série de graines de fleurs sauvages et de roses trémières, pour leur permettre de fleurir leur pied de façade. Ça a un double objectif : le premier c’est évidemment d’embellir l’espace public et de participer au plaisir que l’on a à évoluer dans un espace beaucoup plus fleuri. Le deuxième objectif, c’est de donner un petit coup de pouce aux insectes pollinisateurs puisqu’il s’agit de fleurs mellifères qui ont un nectar très riche pour nourrir les abeilles et donc c’est bon pour la biodiversité ", détaille Yoann Frédéric, échevin spadois de l’Environnement.

Il ne s’agit pas pour autant de transformer les trottoirs en parterre de fleurs : " Il ne s’agit pas de transformer les trottoirs en Pairi Daiza. Il s’agit de fleurir les pieds de façade dans les interstices entre la façade et le trottoir. On ne peut pas dépasser une certaine hauteur, et en largeur il ne faut pas venir empiéter sur la surface piétonne. Les roses trémières peuvent monter parfois de manière spectaculaire, à plus de deux mètres, donc là il s’agit pour le citoyen de veiller aux découpes et à maintenir une taille relativement acceptable sans que ça ne devienne une forêt vierge ", confirme-t-il.