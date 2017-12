Des boissons festives, mais sans alcool

Un Champagne, un Bourgogne ou un blanc d'Alsace... que des grands classiques pour une table festive! Mais que servir à ceux qui ne boivent pas d'alcool? Une entreprise liégeoise, Univers Drink, propose depuis près de dix ans une gamme de boissons sans alcool.

Branle-bas de combat à l’entrepôt verviétois d’Univers Drink. Il faut boucler les cartons, charger les palettes, organiser les livraisons vers les supermarchés. C’est la toute dernière ligne droite avant les fêtes et ça se sent. "Ici on a tout ce qui est pétillant". Arnaud Jacquemin, l’administrateur de la société nous fait visiter les lieux au pas de charge. "Quand on va un peu plus loin on a tout ce qui est vin: merlot, chardonnay et rosé ".