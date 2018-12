Des faux profils du bourgmestre de Liège ont fait leur apparition sur Facebook

Le bourgmestre a réagi sur sa page Facebook - © Facebook

Une plainte a été déposée

Willy Demeyer a donc déposé plainte auprès de la police. Il piste et signale les faux profils dès qu'il en débusque un. Nous avons rencontré le bourgmestre de Liège: "Pourquoi porter plainte? Parce que ces profils sont créés pour abuser de la bonne foi ou abuser de la gentillesse de personnes qui sont sollicitées en mon nom pour notamment demander de l'argent" explique Willy Demeyer. "Parfois, on les utilise aussi pour véhiculer des messages. De toute façon, ce n'est pas acceptable. Et si ces messages sont en plus des messages agressifs, c'est une raison supplémentaire pour intervenir".

Des faux profils qui interviennent après le lancement, début du mois, d'un cocktail molotov sur le domicile du bourgmestre. Des faits qui, selon Willy Demeyer, ne sont pas liés: "Je pense que les problèmes ne sont pas liés. Mais tout ça est par contre peut-être lié à une notoriété qu'on peut avoir comme mandataire politique. Ici, c'est une plainte qui a été déposée auprès de la police, et c'est la police qui va intervenir avec la magistrature".