Des familles de détenus manifestent devant la prison de Huy lors de la visite du Roi: "On a tous droit à un peu d'affection"

Le Roi Philippe est en visite ce jeudi matin à la prison de Huy. Une visite de travail pour constater notamment l'influence du Covid sur le travail du personnel et les conditions de détention des prisonniers.

Des familles de détenus étaient également présentes ce matin devant la prison. Laeticia est venue avec ses enfants. Son mari est incarcéré depuis trois ans. Avec le 2ème confinement, les visites sont de nouveau interdites: "Là c'est de nouveau à l'arrêt, on ne peut plus les voir, on ne peut plus apporter de linge. Ici, encore, ça va, mais il y a d'autres prisons où ils sont moins bien lotis. Du coup, il y a beaucoup de manquements justement sanitaires, c'est ça qui pose aussi un problème. On met des mesures en place pour stopper la pandémie, mais au final, il y a des manquements. On est ici ce matin parce que le Roi vient, et aussi parce que c'est mon mari qui va parler avec le Roi, pour s'exprimer au nom des détenus, pour montrer au Roi au final que nous ne sommes que des êtres humains. Même si on a conscience qu'ils ont fait des bêtises -on va dire ça gentiment- pour en arriver là, on a tous droit à un peu d'affection. Qu'il se rende compte qu'il n'y a rien qui est cohérent dans ce qu'ils disent parce qu'il n'y a nulle part où il est marqué que les visites sont interdites".