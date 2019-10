Des étudiants Liégeois créent des lunettes connectées pour cyclistes

Lorsque l’on est coursier à vélo, il est souvent difficile de trouver son chemin. Nombreux sont ceux qui utilisent leur téléphone ou un petit GPS accroché sur leur guidon pour se diriger. Mais ces appareils obligent à quitter la route des yeux et augmentent par conséquent le risque d’accident.

Pour réduire ce risque, trois jeunes étudiants en ingénierie civile de l’Université de Liège ont eu l’idée d’inventer un dispositif permettant d’afficher des données de navigation sur n’importe quel type de lunettes. Ce projet s’appelle "Get Your Way" et pour Antoine Malherbe, l’un des créateurs, il permettra aux cyclistes d’être plus attentifs. "Ils n’auront plus besoin de détourner leur regard de la route, ils vont avoir les infos à portée de vue. Directions, distance, vitesse : tout sera devant leurs yeux et les informations seront assez simplistes pour ne pas perturber l’utilisateur."

Un prototype déjà primé

Ce dispositif n’est actuellement qu’à l’état de prototype mais il a déjà marqué les esprits. En mai dernier, les trois étudiants ont remporté le concours Startech, un concours destiné aux étudiants entrepreneurs. "C’était un peu inattendu pour nous parce que les autres projets étaient intéressants. Mais c’est positif, ça nous ouvre plein de portes et on va essayer d’en profiter un maximum."

Les coursiers en ligne de mire

Et une grande porte leur a déjà été ouverte : celle de Deliveroo. L’entreprise de livraison de repas est intéressée par ce projet et pourrait proposer ce dispositif à ses coursiers dans le futur. "Notre produit pourra améliorer la sécurité des coursiers mais aussi la vitesse des livraisons. De plus, nous pourrons améliorer le produit grâce à leur feed-back."

Les jeunes étudiants espèrent avoir un produit concret à présenter d’ici 2021 afin de procéder à une levée de fonds.