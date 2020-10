Des erreurs salariales ont mis la sucrerie d'Oreye sens dessus dessous

Voici une demi-douzaine d’années, la société Bénéo, qui transforme les chicorées hesbignones en oligofructose, a demandé à des consultants externes de revoir la gestion de ses ressources humaines : Optimor pour les classifications de fonctions, et Berenschot, spécialiste hollandais des grilles salariales. Les changements ont été approuvés. Mais après quelque temps, un ouvrier s’est aperçu d’une erreur de calcul dans ses rémunérations. Plus exactement, qu’il a été payé en dessous du barème légal de la fédération de l’industrie alimentaire. Quelques dizaines de centimes à l’heure, ce n’est pas énorme, mais en cinq ans, ça fait beaucoup. Surtout multiplié par une vingtaine de personnes, concernées par le même problème. Après étude et contre-étude, une opération de régularisation a été entreprise, mais d'abord "à la grosse louche", et apparemment de façon très minimale. Les corrections sont, de fait, techniquement très complexes. Elles pourraient atteindre des montants élevés pour la société Bénéo, s’il faut prendre en compte les métiers, les pécules de vacances, les primes diverses.

Des réajustements sont intervenus en septembre et en août. Mais de nombreux travailleurs se demandent s’ils ont reçu leur dû. Et l’affaire divise, syndicalement : des divergences sur les stratégies de revendication ou de concertation ont empoisonné le climat, surtout à l’approche des élections sociales. La loi du silence semble régner sur l’usine d’Oreye, où personne, ni délégués du personnel, ni direction locale, ne semble vouloir alerter l’état-major du groupe ou les actionnaires allemands.