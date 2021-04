Des enfants apprennent la lessive à l'ancienne à Spa

Apprendre à lessiver comme nos aïeux le faisaient, c’est l’animation que propose aux enfants le musée de la lessive de Spa durant ces vacances de printemps. En se faisant expliquer les objets utilisés autrefois, mais surtout aussi en les utilisant eux-mêmes. De quoi leur permettre de se rendre compte que lessiver, ce n’était pas vraiment de tout repos.

" Je prends du savon, je frotte longtemps, puis je prends une brosse et je frotte encore. Je remets le linge dans l’eau et je regarde si la tache est partie ou pas ", détaille Julia, en joignant le geste à l’explication. Une première lessive à la main pour elle, de quoi déjà se rendre compte du caractère physique de ce travail. Car la pratique, c’est la manière utilisée par le musée de la lessive pour faire comprendre les usages d’autrefois : " Ici c’est ce que nous appelons l’atelier, donc ça permet aux enfants d’expérimenter ce qu’ils ont vu dans la petite visite du musée. On leur propose aussi d’aller au lavoir qu’on a reconstitué dans une autre pièce ", explique Pol Jehin, responsable du musée.

Pour Valentine, cette visite, c’est une vraie découverte : " J’ai découvert que la lessive, avant, il n’y avait pas de machine et qu’on devait la faire avec les mains. C’était amusant car ça m’occupe, mais si j’ai toute une lessive à faire comme ça, j’aurai un peu mal aux bras après ", constate-t-elle.

Quant aux parents, ils sont eux aussi conquis par cette animation : " Ils vont sûrement rester comme après un livre, avec des très beaux souvenirs, et en mettant la main à la pâte, c’est encore plus chouette. Je pense qu’ils se rendent compte que c’était beaucoup plus difficile dans le temps ", affirme Andréa Milandru, maman de deux garçons.

Cette animation est proposée tous les jours jusqu’au 18 avril, sur réservation.