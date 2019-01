Des embauches "coup de poing", chez NRB-Group, aux Hauts-Sarts

Le programme "Coup de Poing - Pénuries", c'est une initiative de la région wallonne pour aider les entreprises à trouver du personnel dans les métiers où elles éprouvent des difficultés à recruter. Le ministre de l'économie a participé, ce mercredi, au lancement d'une opération de ce genre, chez NRB.

Ce groupe cherche des développeurs de logiciels et d'applications mobiles. Pendant neuf mois, elle va former douze stagiaires grâce à la collaboration de divers partenaires publics, et elle s'engager à signer, ensuite, des contrats à durée indéterminée avec au moins neuf d'entre eux.

La société NRB occupe 2000 travailleurs, dans l'informatique à disposition des administrations communales ou des institutions hospitalières notamment. Elle a accueill, l'an dernier, 150 nouveaux collègues, mais elle compte en permanence une cinquantaine de postes sans titulaires.