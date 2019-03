Des élèves réalisent un film sur le harcèlement scolaire

Des élèves de 6ème primaire de l’école d’enseignement spécialisé " la Court’Echelle " à Andrimont viennent de réaliser un film sur le harcèlement en milieu scolaire. Un projet dont les élèves ont participé tant pour le contenu du film que sa conception. Ce film a été financé par la fédération Wallonie Bruxelles et a déjà été montré dans plusieurs écoles à titre de prévention.



Ce sont les 11 élèves eux-mêmes qui ont choisi d’évoquer le fléau du harcèlement scolaire, un thème qui les préoccupait. Une longue préparation s’est avérée nécessaire pour que les élèves s’imprègnent du sujet. Ils se sont mués tantôt en scénaristes, tantôt en comédiens, figurants ou techniciens pour réaliser un film d’atmosphère, tourné à la Court’Echelle et son quartier, qui s’ouvre sur des scènes de harcèlement.



Le film utilise la symbolique d’un bracelet portant le message : " Dire non au harcèlement, j’en suis capable " pour engager les enfants dans la lutte contre le harcèlement. Il a déjà tourné en milieu scolaire et il est à chaque fois suivi d’un débat. "Certains enfants sont venus me trouver soit après soit pendant. Ils ont osé parler car ils se sentaient en confiance. J'ai eu quelques témoignages assez prenants", explique Didier Fyon, leur instituteur.



Outre les écoles, le film devrait également être projeté dans les milieux confrontés au harcèlement tels que les maisons de jeune et les homes d’accueil.

Pour regarder le film dans son intégralité, vous pouvez envoyer un mail à Didier Fyon : didierfyon@yahoo.fr