Des élèves hutois adoptent un sentier communal

Quarante-quatre élèves de cinquième primaire de l'école communale de Tihange ont signé hier à l'hôtel de ville de Huy une charte par laquelle ils adoptent un sentier proche de leur école. Ils veulent ainsi marquer un engagement pour la biodiversité et comptent bien s'investir dans l'entretien de celui-ci.

" Nous allons y mettre des plantes, des arbustes, etc. ", explique Loïc. " Ça nous engage à parrainer le sentier et à y amener de la propreté en y installant des poubelles ; à y planter certains arbustes fruitiers mais aussi des arbres comme le charme, le hêtre, le chêne et d’autres ; à installer des nichoirs pour les oiseaux et des maisons pour les hérissons. Quand on nous a présenté le projet, certains hésitaient mais la majorité a tout de suite dit qu’on allait le faire et se donner à fond ", complète Eléa.

" C’est le sentier qui relie la rue des Messes à la rue du Centre. C’est un sentier qui n’a pas nécessairement besoin de beaucoup d’entretien mais c’est mieux de le décorer, et puis on a 44 paires de mains donc ce n’est pas un trop gros travail ", précise encore Niel.

Un engagement pour l’environnement qui n’est pas une première pour cette école : " Les années précédentes avaient fait une mare pédagogique près de l’église située près de notre école et on y va souvent ", rappelle Gabrielle.

La Ville de Huy a également signé cet engagement afin de soutenir les élèves dans leur démarche.