Des élèves belges reprennent le chemin de l'école mais en Allemagne

Vendredi, le conseil national de sécurité prendra des mesures pour sortir progressivement du confinement. En attendant, la réouverture des écoles n’est pas à l’ordre du jour.

Dans les pays voisins, en revanche, les enfants commencent à reprendre le chemin de l’école. En Allemagne par exemple, les élèves sont de retour en classe depuis lundi. Cette situation inquiète fortement les communes belges frontalières, comme à la Calamine, où de nombreux habitants scolarisent leurs enfants en Allemagne.

C’est une situation qui met le bourgmestre, Luc Franck très mal à l’aise : "A Raren, la population est de plus ou moins de 10.000 habitants. 50% sont des Allemands. A la calamine, il y a plus de 30% d’Allemands. Donc, il y a quand même pas mal d’élèves qui vont vers l’Allemagne. Ça risque d’augmenter la contamination avec la population belge. Tant qu’on n’a pas de test, ça rend les choses plus difficiles. Les seules mesures de sécurité qu’on a exigées, c’est dans les transports en commun (5 personnes par bus). Bien que ce soit une ligne allemande, on a pu exiger que ça reste comme ça".