Des écoles secondaires hésitent à organiser les examens de Noël

C'est une information RTBF: Moins d'un mois après la rentrée scolaire, la question agite déjà les salles de profs et résonne dans les bureaux des chefs d'établissements: Faut-il ou pas organiser les examens de Noël ? "Ces examens ont été annulés l'an dernier à cause du Covid, pour gagner des semaines d'apprentissage" rappelle Julien Nicaise, administrateur général de Wallonie-Bruxelles Enseignement. "Et donc aujourd'hui, j'ai des chefs d'établissements qui souhaiteraient faire à nouveau la même chose cette année, pour gagner du temps d'apprentissage mais aussi pour anticiper la réforme des rythmes scolaires en 2022, qui va elle aussi changer le calendrier et peut-être faire en sorte qu'il n'y aura plus d'examens à Noël à l'avenir. Donc c'est vraiment en concertation pour l'instant, tout à fait"

Ajoutez à cela les nombreuses mises en quarantaine et fermetures de classes pour cause de Covid qui ont désorganisé la rentrée dans certaines écoles. La décision pourrait d'ailleurs être à géométrie variable. "C'est une possibilité que ce soit au cas par cas mais à ce stade ça n'est pas tranché", précise Julien Nicaise. "Nous avons 350 établissements scolaires répartis sur l'ensemble de la Wallonie et de Bruxelles. Et il y a évidemment des tendances différentes, des avis différents parmi les chefs d'établissements. On essaye d'écouter tout le monde. Peut-être que la solution sera effectivement le cas par cas, mais ce n'est pas encore décidé."

Dans le réseau libre (enseignement catholique) en revanche, la question du maintien ou pas des examens de Noël n'est pas encore d'actualité.