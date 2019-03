Des échanges linguistiques Groen/Ecolo pour les élections fédérales

C'est à la ferme à l'Arbre, en banlieue liégeoise, que les verts ont officiellement présenté leurs candidats, pour le scrutin fédéral. C'est comme prévu Sarah Schlitz qui emmène les troupes, entourée de militantes et de militants qui, pour plus de la moitié, détiennent des mandats de conseillers communaux ou provinciaux. Un "ancrage local", affiché et revendiqué. Mais, comme "parlementaire, c'est un boulot à temps plein", Sarah Schlitz a confirmé qu'après les élections de mai, elle ne cumulerait plus.

Parmi les points forts du programme, un salaire minimal à 14€ de l'heure, une pension de retraite à 1500€ mensuel au moins, 7 milliards d'investissements dans les transports en commun, la transformation de l'agence de sécurité alimentaire en un organisme de conseil et non plus de sanction, et zéro taxe pour les produits locaux et non transformés de l'agriculture biologique. Plus globalement, de quoi favoriser les circuits courts, les mobilités douces et les économies d'énergie.

Présenté comme une "première", des francophones et germanophones vont figurer sur des listes Groen. C'est le cas de l'ex-députée Monika Dethier, eupenoise mais candidate en région gantoise, et de Roland Vanseveren, élu berlozien, qui va solliciter les suffrages limbourgeois. A titre de réciprocité, une jeune flamande, Stefanie De Bock occupe la neuvième place pour le compte d'Ecolo. Une manière d'appuyer la revendication d'une circonscription unique à l'échelle du pays.