Des couturières condruziennes vont confectionner des masques de protection

Trouver du tissu et des élastiques, mais aussi des couturières, pour réaliser des masques de protection, c’est l’objet d’un appel lancé mercredi par le Plan de Cohésion Sociale du Condroz.

Ce PCS associe les communes d’Anthisnes, Clavier, Nandrin, Ouffet et Tinlot. Il s’est fait le relais d’une idée lancée par des couturières de la région. L’appel a porté ses fruits. Les matières premières ont été trouvées, mais il faudrait encore quelques "petites mains".

François Cornet, chef de projet du Plan de Cohésion Sociale du Condroz explique : "Nous avons trouvé dans un magasin de la région du tissu et des élastiques en suffisance pour faire une soixantaine de masques. Ils sont destinés aux infirmières indépendantes qui travaillent toujours et au chauffeur du taxi social de notre région qui va aider des personnes plus âgées à aller faire leurs courses, aux assistantes de vie aussi qui peuvent aider les personnes âgées dans différentes démarches. On se rend bien compte que ces masques faits maison ne sont pas aussi efficaces que des masques médicaux mais, vu la pénurie de ces derniers, on se dit que ce sera mieux que rien, tant qu’on respecte évidemment les autres consignes de sécurité et ça éviter au moins une grosse partie des projections dans l’air. On a 5, 6 couturières pour le moment. On est en train d’en contacter d’autres qui font partie d’un groupe de couture ici dans la région, à Tinlot. D’ailleurs, l’initiative part d’un groupe de couturières."