Des courses de chiens de traîneaux sans neige: dans les Hautes Fagnes, l'or blanc se raréfie

Et s'il ne neigeait plus jamais sur la Belgique d'ici un siècle? Le scénario est envisagé par certains climatologues. En cause: le changement climatique. Dans les Hautes Fagnes, le réchauffement a déjà fait diminuer fortement le nombre de précipitations neigeuses.

Des courses de chiens de traîneaux ... sans neige

Ce week-end, Saint-Vith accueillait la traditionnelle course de chiens de traîneaux. Mais cette année encore, les traineaux ont fait place aux trottinettes car ici comme ailleurs, sur les hauteurs du pays, la neige est de moins en moins au rendez-vous.

Et c'est une situation qui risque de se répéter d'année en année. Si l'on en croit les modèles météo, on perd en effet de l'enneigement chaque hiver. Et, dans 50 ans, il n'y en aura quasi plus, même dans les Fagnes. "On voit qu'on a perdu dans les Hautes Fagnes de l'ordre de 15 à 20 jours d'enneigement par an, sachant que dans les années 60, on avait environ deux mois et demi d'enneigement" explique Xavier Fettweiss, chercheur en climatologie à l'Université de Liège. "En moyenne, on devrait perdre à nouveau 15 à 20 jours d'enneigement d'ici 50 ans. Cela veut dire qu'en basse et moyenne Belgique, il n'y aura quasi plus de neige. Dans les Hautes Fagnes, ce sera de l'ordre de 15 jours à un mois d'enneigement maximum".

Un vent du sud plus récurrent

En cause donc, le changement climatique. Xavier Fettweiss: "Il y a le signal du changement climatique, c'est de l'ordre de 1 à 2 degrés depuis le début du siècle précédent. Et en plus de ça, il y a un changement de circulation qui favorise le vent du sud, alors que dans les années 50-60, on avait plutôt un vent du nord en hiver. Ici, maintenant, on a plutôt un vent du sud qui est beaucoup plus récurrent qu'avant. Est-ce que ces changements de circulation sont juste dus à la variabilité du climat et peut-être qu'on va revenir à une circulation normale d'ici dix ans, ou est-ce que c'est une conséquence du réchauffement climatique? On ne sait pas encore".

D'ici quelques décennies, la neige devrait donc pratiquement disparaitre de notre pays, si ce n'est dans les Hautes Fagnes, et uniquement pour quelques jours par an.