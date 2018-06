Des contrôleurs de cyclistes en région hutoise

Le 29 mai dernier, des contrôleurs de cyclistes étaient présents à 10 endroits en région hutoise. Il s’agissait d’une initiative du groupement des cyclistes au quotidien (le GRACQ) qui, pour la dixième fois, a voulu comptabiliser le nombre de personnes qui se déplacent à vélo pour le boulot ou l'école. "Nous avons comptabilisé 141 cyclistes entre 7h et 8h30. Il y a tout de même une grosse évolution. La première année, nous avions que 70 cyclistes " explique Liliane Schaner, responsable GRACQ pour la région hutoise. Un nombre encore faible mais qui a doublé en quelques années. Il serait encore plus fort si des aménagements étaient réalisés. C'est la demande que formule le groupement des cyclistes au quotidien: "L'endroit où on en a compté le plus est le pont Baudouin à Huy. C’est pourtant un carrefour que beaucoup de cyclistes considèrent comme dangereux. Nous demandons depuis des années qu’on sécurise ce passage. Nous demandons des itinéraires qui mènent de la gare à l’hôpital et vers les écoles. Mais aussi de faire des itinéraires confortables, attractives et sécurisés, surtout pour que les gens se sentent à l’aise et en sécurité" témoigne Liliane Schaner.