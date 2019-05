Des contrats à durée indéterminée à terme fixe au CHC

Le Centre Hospitalier Chrétien a eu recours depuis quelques années à une forme très peu connue de types de contrats : les contrats à durée indéterminée, à terme fixe.

Nicolas Cahay, permanent CNE, détaille ce concept : « En tant que permanent, je ne connais que ce cas-là, au niveau de la province de Liège, au CHC. Donc c’est un CDI qui au départ doit être à durée indéterminée et là on y affecte un terme fixe. Ce terme fixe, c’est la construction et l’ouverture du Mont Légia. La date de l’installation du Mont-Légia a été reculée plusieurs fois et donc à l’origine c’était pour une période de 2 ans et puis au fil des années, on se retrouve maintenant à des délais de 6 voire 8 ans pour certains contrats ».



Sur près de 4.000 travailleurs, ils sont 250 à avoir eu ce type de contrat au CHC, en accord avec les organisations syndicales. Pour remplir les différents postes de travail du nouvel hôpital, certains ont été engagés en vrai CDI, mais 80 contrats n’ont pas été reconduits.



Ce type de contrat, c’est légal. Un arrêt de la Cour de Cassation le reconnaît.