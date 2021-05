Des conteneurs transformés en piscines, concept original proposé par une jeune entreprise à Waremme

Avec ses deux associés, ils ont d’abord transformé des conteneurs en habitations. Puis ils sont passés aux piscines, comme l’explique Sébastien Grosjean : "Ça se faisait déjà à l’étranger, comme en France, en Australie et en Angleterre. Alors on s’y est intéressés puis on a tenté."

Imaginez : une piscine de douze mètres sur deux mètres et demi, tout en métal et qui, en deux heures, atterrit littéralement dans votre jardin. C’est ce qu’une jeune entreprise de Waremme propose, en transformant d’anciens conteneurs maritimes en piscines. C’est une des activités développées par Galan Group et elle connaît ces derniers mois beaucoup de succès. Les piscines peuvent être enterrées ou placées sur le sol.

Les conteneurs sont chinois, achetés au port d’Anvers. Mais seuls des conteneurs en bon état sont sélectionnés, ceux qui ont moins d’un an. Arrivés à l’atelier, ils sont découpés, agencés et repeints. Le concept plaît de plus en plus, notamment depuis le début de la crise sanitaire. "Notre carnet de commandes est rempli. C’est devenu une activité à part entière de faire des piscines. L’année dernière, on a fait 25 piscines. Cette année, notre carnet de commandes était à une cinquantaine de piscines. On espère pouvoir en faire 75 l’année prochaine."



Et si vous voulez vous baigner dans un conteneur, il vous en coûtera un minimum de 25.000 euros.