Des chercheurs de l'ULiège donnent des facultés d'adaptation inédites aux cerveaux artificiels

Des chercheurs en neurosciences et en intelligence artificielle de l’Université de Liège ont créé une nouvelle méthode d’intelligence artificielle en s’inspirant du mécanisme d’adaptation du cerveau humain. Ils ont mis au point des algorithmes, donc des formules informatiques, qui permettent aux cerveaux artificiels de s’adapter beaucoup plus rapidement à des situations inédites. Ils ont ainsi réalisé une première mondiale. Elle vient d’être publiée dans la revue scientifique en ligne PLOS One.

Malgré les progrès enregistrés ces dernières années, l’intelligence artificielle reste très éloignée de l’intelligence humaine. "Les réseaux de neurones codés sur ordinateur comme ils le sont actuellement sont vraiment extrêmement différents de ce qu’on peut trouver dans le cerveau humain.", explique Nicolas Vecoven, ingénieur doctorant à l’Université de Liège, "Pour le moment, les algorithmes sont très efficaces sur une tâche précise, mais dès qu’on leur demande d’effectuer une autre tâche, même si elle ressemble très fort, ils échouent. La base de la recherche, c’était vraiment d’introduire des mécanismes du cerveau humain dans des réseaux de neurones artificiels pour améliorer leurs performances dans certains cas."

Introduire la neuromodulation dans l’intelligence artificielle

Nicolas Vecoven poursuit : "Il s’agit tout d’abord de bien comprendre les mécanismes biologiques. C’est assez différent de l’implémentation informatique, donc il faut vraiment arriver à combiner les deux. Les cerveaux artificiels sont basés pour le moment sur l’apprentissage long terme du cerveau humain, donc la modification des connexions entre les neurones. L’idée ici, c’était vraiment d’utiliser le mécanisme d’adaptation du cerveau humain, qui est très efficace, et de l’incorporer dans les cerveaux artificiels. Ce mécanisme-là, c’est la neuromodulation, qui est la modification des neurones eux-mêmes. On pouvait entraîner un algorithme à jouer du piano. Si on demandait à ce même algorithme d’apprendre à jouer de la guitare, il allait vraiment repartir de zéro. Alors qu’un humain, s’il sait jouer du piano, il sait jouer les notes, et il sait jouer de la guitare plus efficacement que quelqu’un qui part de zéro. Ce qu’on a réussi à faire, la première mondiale, c’est que nos algorithmes arrivent à s’adapter beaucoup plus rapidement, c’est-à-dire que si on apprend à un algorithme à jouer du piano, il va ensuite être capable d’utiliser des concepts qu’il a appris en jouant au piano pour jouer de la guitare."

Les perspectives ouvertes

La recherche menée à l’ULiège permet d’envisager des algorithmes beaucoup plus autonomes, utilisables dans beaucoup plus de cas. "Ça pourrait être très utilisé notamment en robotique : le robot va être capable de s’adapter au monde réel alors qu’il aura été entraîné complètement en simulation, par exemple. Et dans plein d’autres applications où il faut de l’adaptation.", explique Nicolas Vecoven.

La recherche va se poursuivre au Département d’électricité, électronique et informatique de l’Université de Liège. "Ici, c’était un point de départ pour montrer que ça peut avoir de l’intérêt de s’inspirer du cerveau humain pour introduire certains concepts dans les algorithmes d’apprentissage. Il y a évidemment encore énormément de recherches à faire. Il y a énormément d’autres concepts qu’on peut utiliser et différemment."