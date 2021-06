Des chèques de 50 euros à gagner pour soutenir l’Horeca de l’arrondissement de Verviers

La conférence des bourgmestres de l’arrondissement de Verviers a décidé de soutenir l’Horeca de cette région en lançant un grand concours gratuit permettant de gagner 100 chèques de 50 euros à valoir dans un des 377 restaurants que compte cet arrondissement. Pour y participer, deux conditions : avoir + de 16 ans et résider dans une des 20 communes francophones l’arrondissement de Verviers.

" Il suffit d’aller sur le site Internet jeretourneauresto.be et de s’inscrire. Il y aura un tirage au sort le 30 juin et les personnes gagnantes pourront utiliser leur chèque jusqu’à la fin de l’été. Pour les restaurateurs, on a bloqué la somme de 5000 euros et donc dès que le citoyen aura été consommer dans leur restaurant, ils pourront être remboursés immédiatement des 50 euros ", explique Valérie Dejardin, la présidente de la conférence des bourgmestres.

Une opération qui pourrait d’ailleurs être renouvelée en cas de succès : " Nous avons prévu d’en rediscuter en fonction du succès de l’opération. Si ça fonctionne, que c’est positif et que les restaurateurs sont satisfaits, évidemment on pourrait décider de reproduire cette opération ", confirme-t-elle.

Le concours débute le 15 juin sur l’adresse jeretourneauresto.be