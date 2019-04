Des chaudières à louer pour rendre plus accessible leur remplacement

Remplacer sa chaudière par une neuve fonctionnant au gaz, cela présente un coût que certains ne peuvent pas assumer : entre 3.500 et 6.000 euros. D'où la formule que vient de lancer l'entreprise Dauvister, à Francorchamps : la location d'une chaudière durant 10 ans. Un système qu'elle compte aussi étendre à d'autres investissements.

" Le système est relativement simple : on demande un loyer de 49,5 euros par mois pour le placement de la chaudière et cela pour un contrat de dix ans. Est également compris dans ce package tout ce qui est entretien, maintenance et monitoring de l’installation. Il y a des primes qui viennent aussi des gestionnaires de réseaux (Orès, Resa) et qui tournent aux alentours de 400-450 euros en fonction des gestionnaires, et ce sont les clients qui touchent effectivement la prime ", détaille Stéphane Dauvister, administrateur délégué de la société.

Un système que l’entreprise compte aussi étendre : " Nous avons l’ambition d’étendre ce service-là à d’autres produits tels que la pompe à chaleur pour les nouvelles maisons, les adoucisseurs d’eau et, pour fin d’année, le photovoltaïque ".

Depuis son lancement sans publicité il y a quelques mois, une cinquantaine de clients ont déjà profité du système.