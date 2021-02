Des centaines de Liégeois au parc de la Boverie pour profiter du beau temps: la police intervient de façon mesurée

Du soleil et des températures dignes du mois de mai, il n'en fallait pas plus pour que les berges de la Meuse attirent les promeneurs.

Ce mercredi, en fin de journée, ils étaient des centaines rassemblés dans le parc de la Boverie, mais aussi à Cointe. Sans masque, pour la majorité d'entre eux, et sans respecter les distances règlementaires.

Une intervention policière mesurée

La police de Liège est intervenue, mais de manière proportionnée, sans grand déploiement de force, et sans verbaliser à tour de bras. Jadranka Lozinza, porte-parole de la police de Liège: "Pour des rassemblements comme ça où on se retrouve, on est heureux, on est content, il vaut mieux essayer de leur rappeler les règles et de faire en sorte qu'ils adhèrent à ces règles, plutôt que de commencer avec de la répression, et peut-être provoquer des incidents qui seraient malheureux dans les circonstances actuelles où, pour les jeunes, c'était leur soupape. Quand tout le monde sort et qu'il y a beaucoup de monde dans les parcs ou dans les rues, c'est impossible de faire respecter les règles, en tout cas pour les policiers, en termes de moyens humains et matériels".

Des rassemblements identiques ont eu lieu hier dans d'autres villes du pays, à Bruxelles et Louvain notamment.