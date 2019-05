Des centaines d'expatriés chinois attendus à Liège : les commerçants s'y préparent

L'arrivée du géant Ali Baba, l'inauguration de la ligne ferroviaire Zhengzhou-Liège, la signature d'un partenariat entre l'Académie du Standard et la Fédération chinoise de football... Les ponts sont de plus en plus nombreux entre la Chine et la Province de Liège. Les commerçants liégeois se préparent à l’arrivée de nombreux expatriés liégeois.

Le Syndicat neutre pour indépendants et la Ville de Liège organisent un cycle de conférence à l'intention des commerçants liégeois. Objectif : leur apprendre à accueillir cette nouvelle clientèle.

Pascal Esposito qui a décidé d’assister à ce cycle de conférences, est habitué à recevoir des Chinois dans sa pharmacie. " Principal intérêt chez ces personnes-là : les cosmétiques et les laits pour bébé parce qu’ils ont eu un gros scandale là-bas ", raconte le pharmacien.

Un petit verre d’eau chaude après le repas

Mais pour séduire cette clientèle exigeante, mieux vaut maîtriser quelques codes pour éviter les impairs. " Le Chinois aime bien recevoir un petit verre d’eau chaude au restaurant après son repas. Il aime aussi recevoir un petit cadeau, peu importe son montant ", détaille Frédéric Godart du Syndicat neutre pour indépendants.

Si nos commerçants ne captent pas cette manne, c’est de l’argent qui ira ailleurs

Selon lui, mieux vaut chouchouter cette clientèle qui n’hésite pas à mettre la main au porte-monnaie. " Pour vous donner un exemple, un touriste chinois dépense en gros 3 000 euros en cadeaux quand il arrive sur le sol belge. Si nos commerçants locaux ne captent pas cette manne, c’est de l’argent qui ira ailleurs, sur Internet par exemple ", avertit-il. Ce cycle de conférences organisé par le SNI et la Ville s’adresse à tous les commerçants : " il est vrai que les Chinois aiment le luxe mais ils apprécient aussi l’artisanat et les produits locaux", précise Frédéric Godart.

Aujourd’hui quelque 44 000 expatriés chinois vivent déjà en Belgique. Et plusieurs centaines de familles chinoises pourraient s’installer en région liégeoise dans les années qui viennent.