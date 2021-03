Des centaines d'animaux naturalisés dérobés au sein d'une société de Sprimont

C'est un vol pour le moins inhabituel, et qui va retarder un projet de musée: 600 animaux naturalisés et peaux de bêtes ont été dérobés au sein d'une société de Sprimont. Et une partie du butin a déjà été revendue.

C'est le mois dernier que le propriétaire de cette société a eu la puce à l'oreille: il s'est aperçu que de nombreux animaux taxidermisés et peaux de bêtes avaient quitté le showroom alors qu'il voulait justement organiser une vente aux enchères.

Un préjudice estimé à plus de 3 millions d'euros

Son employé a prétendu qu'il les avait placés en dépôt/vente dans différents magasins. Mais il les avait en réalité vendus sur un marché parallèle. Christian Polis, propriétaire de la société Masaï Gallery: "Ce ne sont pas des animaux qui ont été chassés. Ce sont des animaux qui sont morts dans des parcs, des zoos, des cirques, des réserves... et nous rachetons les cadavres. Certains d'entre eux ont une grande valeur marchande, d'autres pas, mais il y a des animaux qui peuvent atteindre des montants de 30 à 40.000 euros, comme par exemple les tigres, les ours blancs, les jaguars, les lions, tout ce qui est assez rare. Ça intéresse les collectionneurs, mais 70% de notre clientèle sont des musées".

Des animaux revendus à prix cassé

Ces animaux et peaux de bêtes ont été revendus à prix cassé. 5.000 et 7.000 euros. Le patron de cette société estime le préjudice à 3 millions et demi d'euros. Il a déposé plainte à la police de Liège.

Si l'enquête aboutit, les personnes qui ont acheté ces animaux et peaux de bête à prix cassé pourraient être poursuivies pour recel.

Ce vol risque par ailleurs de retarder un projet de création de musée didactique. Un projet soutenu par la Région wallonne.