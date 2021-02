Des casques 3D utilisés pour réaliser des opérations chirurgicales à Liège

Effectuer une opération chirurgicale à l’aide d’un casque de jeux vidéo, c’est possible. Les 9 et 10 février, quinze chirurgiens internationaux se sont réunis à distance au cours d’un grand événement en ligne afin de mettre en avant les dernières technologies et innovations en termes de chirurgie holographique. Parmi eux se trouve un liégeois, le docteur Ciornohac issu du CHC de Liège.

Pour lui, ces lunettes sont une avancée majeure pour la chirurgie. "Nous avons aujourd’hui la possibilité de réunir le virtuel avec le monde opératoire. Le but de l’opération, c’est de pouvoir standardiser les interventions chirurgicales. Le casque me permet aussi d’expliquer mon opération au patient et de diminuer les erreurs médicales, les erreurs humaines".

C'est magnifique d’amener cette technologie au bloc opératoire et de pouvoir reconstruire une articulation qui est détruite.



En plus d’être utilisées pour la chirurgie, elles sont également intégrées dans un cadre pédagogique et scolaire. À Liège, au MontLégia, six futurs chirurgiens utilisent cette technologique pour s’entraîner et acquérir des connaissances plus complètes, "c’est magnifique d’amener cette technologie au bloc opératoire et de pouvoir reconstruire une articulation qui est détruite", précise le Dr Ciornohac.