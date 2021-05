Des cartes postales anciennes de Stoumont bientôt visibles in situ

Des reproductions géantes de cartes postales anciennes montrant les villages de la commune de Stoumont, voilà le type de panneaux qui sera mis en place pour l’été dans cette commune.

Un appel est donc lancé aux personnes qui disposeraient de telles photos d’avant 1930. Des photos qui ne seront pas mises en place n’importe où : " C’est d’abord une participation citoyenne. Nous demandons à l’ensemble des citoyens de Stoumont de bien vouloir nous communiquer leurs cartes postales anciennes préférées, si possible prises avant 1930, d’un centre de village, si possible avec un personnage. L’objectif est d’agrandir cette photo ancienne et de la replacer exactement à l’endroit où elle a été prise il y a quelques dizaines d’années. Pourquoi ? Pour pouvoir comparer la vision que l’on avait à ce moment-là et celle que l’on a maintenant. Il s’agit aussi de refaire un itinéraire entre les différents villages car nous avons l’intention de faire ça avec une quinzaine ou une vingtaine de photos dans les différents villages et hameaux de la commune de Stoumont, afin de permettre aux locaux et aux touristes de parcourir un circuit ", précise Alexandra Philippe, la directrice du centre culturel de Spa-Jalhay-Stoumont.

Si vous avez des photos en format paysage à proposer, il suffit de les faire parvenir au centre culturel de Spa-Jalhay-Stoumont. Précisons que le lieu photographié doit être encore accessible aujourd’hui.