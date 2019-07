Des caméras dans la zone des vestiaires au Domaine Provincial de Wégimont

Des caméras de surveillance présentes dans la zone des cabines d’une piscine, cela peut sembler étrange. Et pourtant, c’est le cas au Domaine Provincial de Wégimont. Une trentaine de caméras couvrent le site et 6 d’entre elles sont situées à proximité des douches. Elles sont placées à cet endroit pour avoir une vue sur chaque allée de casiers dans la zone des vestiaires.

Système de caméra surveillance - © Hemdy Mbatso

" Dans ce qu’on appelle le bureau sauveteur, on a l’ordinateur de contrôle de tout ce qui touche à la machinerie. Sur les écrans, on peut seulement apercevoir les casiers où les gens peuvent laisser leurs objets de valeurs. Ils sont sous contrôle pour qu’on puisse voir ce qui se passe au cas où il y a une plainte pour vol ou autre. Grace aux caméras, on peut vérifier et le cas échéant, retrouver la personne. Il est évident qu’on ne filme pas dans les cabines ni dans les douches" rassure Eric Mestrez, le directeur du domaine.