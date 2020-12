Des bornes de recharge pour voitures électriques accessibles gratuitement à Seraing

Les Sérésiens pourront recharger gratuitement leur véhicule électrique durant une période déterminée, au moyen de bornes installées devant le Hall Omnisports de l’avenue des Puddleurs.

La Ville de Seraing – sous l’impulsion de l’Echevine de l’Environnement, Laura Crapanzano – a en mars 2019 participé à un appel à projets qui lui a permis d’obtenir un subside de près de 80.000 euros de la part du SPW pour verdir sa flotte de véhicule.

Elle a ainsi pu acquérir neuf nouveaux véhicules : six électriques et trois au CNG. Mais aussi des panneaux photovoltaïques et des bornes de rechargement. Ces dernières ont d’ailleurs été installées en octobre dernier. L’une au service des Travaux, rue Giordano Bruno, et deux autres dans le parking du Hall Omnisport de Seraing, avenue des Puddleurs.