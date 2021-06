Des barges pilotées à distance entre les ports de Liège et d’Anvers

Des barges de 110 mètres de long pilotées à distance relient désormais les ports de Liège et d’Anvers. Plus de capitaine à bord, juste des caméras et un plateau de commandes situé lui à terre. C’est la société liégeoise Tercofin, membre du groupe Novardi, qui vient de lancer une phase test de ce système.

"Nous avons équipé les barges de caméras et d’automates, et grâce à ces caméras et à l’intelligence artificielle, ça nous permet de piloter le bateau à distance. Le capitaine est déporté dans un bureau et grâce aux caméras et aux commandes qu’il a dans le centre de contrôle, il peut piloter le bateau. C’est même plus sûr qu’avec un capitaine à bord car l’utilisation des caméras comme nous le faisons permet de voir des angles qui ne sont pas visibles par le capitaine depuis sa timonerie. En plus, l’intelligence artificielle permet de reconnaître des objets et le trajet avec ses dangers sur l’ensemble du parcours", détaille Vincent Brassine, administrateur délégué de Novardi.

Quant à la raison de la mise en place d’un tel système, elle part d’un constat : "La vie de batelier est une vie assez dure. Les familles de bateliers sont de plus en plus rares et les jeunes désirent avoir un pied-à-terre. Et donc, trouver de la main-d’œuvre pour travailler sur un bateau deviendra de plus en plus compliqué. En utilisant le système déporté, on offre au capitaine la possibilité de faire un horaire de travail à terre pendant huit heures et puis de rentrer à la maison en fin de pause", explique-t-il encore.

Ce type de navigation pilotée à distance est autorisée en Flandre mais pas encore en Wallonie. Un pilote est donc présent à bord entre le port de Liège et la frontière linguistique à Lanaye.