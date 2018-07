Des ateliers pâtisseries organisés chaque samedi au château de Harzé

Peut-être y en aura-t-il sur la table de votre prochain quatre-heures, la gosette, cette pâtisserie en pâte à tarte à l'intérieur de laquelle sont insérés, pommes, cerises ou encore d'autres fruits. Le musée de la meunerie et de la boulangerie implanté au château de Harzé, dans la commune d'Aywaille, organisait samedi un atelier pour apprendre à les confectionner.

Fabienne et Mireille participaient à cet atelier et le moins que l'on puisse dire est qu'elles se sont montrées appliquées : " J’essaie d’être appliquée. Quand on les voit en magasin, ça a l’air très facile à faire mais les faire soi-même, ce n’est pas si évident. Le plus difficile ? La tresse ", explique Fabienne. " Il y en a un aux abricots, une aux cerises et une à la rhubarbe. Ça m’a demandé dix minutes un fois la pâte faite. Je compte bien en refaire à la maison ", s’enthousiasme Mireille.

Renaud Wergifosse est un pâtissier retraité. Il anime ces ateliers face à un public volontairement limité mais plutôt talentueux : " Les participants font ça vraiment bien. En fait, pour avoir une bonne gosette, il faut avant tout travailler avec de bons produits. Ensuite, il ne faut pas la manger trois jours plus tard. Une gosette, ça se mange frais, maximum 24h après sa confection ".

Et pour les déguster, il faudra patienter 15 à 20 minutes, c'est le temps de cuisson.

Ce musée organise chaque samedi de l'été des ateliers animés par d'anciens pâtissiers. Des ateliers sur le thème d'une pâtisserie traditionnelle de nos régions. Le prochain, le 28 juillet, ce sera sur les chouquettes.