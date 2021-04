Des arbres remarquables menacés d'abattage, à Burnontige ?

Des traces de peintures viennent d'apparaître sur plusieurs racines d'arbres, dans le hameau de Burnontige, sur le territoire de la commune de Ferrières. Et des riverains s'en émeuvent: ils craignent que ce soient les prémisses d'une nouvelle opération d'abattage.

Renseignements pris, il n'en n'est rien. Les appréhensions ne sont cependant pas sans fondement. Voici cinq ans, un hêtre centenaire a été tronçonné, pour éviter qu'il ne soulève la chapelle Sainte-Barbe, juste à côté. Plus récemment, c'est un vénérable et remarquable tilleul, situé à quelques mètres du petit autel, à un endroit devenu le centre d'un carrefour, qui a été éliminé. Sans permis, alors que c'est obligatoire: le site est classé. Procès verbal a été dressé, à l'époque, et l'administration communale a été contrainte de replanter, et d'entamer une procédure de régularisation. Il a fallu recourir à un bureau d'architectes pour élaborer un certificat de patrimoine.