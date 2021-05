Des appartements à la place de bureaux : une tendance liégeoise ?

C’est la question qui se pose, avec cet investissement de vingt-cinq millions, pour la transformation de l’immeuble Winterthur, en bordure de quai, dans le voisinage immédiat des Terrasses. La société bruxelloise Immodef l’a acquis voici quelques années déjà, et entreprend à présent de le réaménager complètement en une quarantaine d’appartements : des logements haut de gamme, avec en façade notamment des balcons élargis, alignés sur le bâtiment voisin.

Ce changement d’affectation est peut-être révélateur d’un phénomène économique : après une période où les cabinets de médecins, les études d’avocats ou de notaires ont squatté des locaux conçus pour du résidentiel, la tendance est peut-être occupée à s’inverser. Le cas n’est pas unique, d’autres exemples existent, parfois anciens, comme le centre Nagelmakers en face de la cathédrale, ou encore l’ex-siège de la Royale Belge devenu une séniorerie.

En fait, sur le territoire de la ville, le marché des bureaux est équilibré, l’offre satisfait la demande, et, dans le quartier des Guillemins entre autres, des milliers de mètres carrés se construisent. Néanmoins, avec la crise sanitaire, et la généralisation du télétravail, les espaces professionnels vont sans doute se trouver excédentaires, du moins pour les plus vieux, les moins adaptés. Alors que, pour l’habitat, l’heure est à la densification urbaine. Voilà pourquoi les dix étages ex-Winterthur sont peut-être à ériger le symbole d’une évolution sociale.