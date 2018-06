Des anciens travailleurs mènent une action en justice contre l'entreprise Truvo (Page d'Or)

Les anciens travailleurs de l'éditeur des Pages d'Or ont gardé la faillite de la société en travers de la gorge. En juin 2016, Truvo Belgium annonçait son dépôt de bilan. 540 personnes étaient concernées dont 90 à Liège. Parmi ces Liégeois, une vingtaine ont retrouvé du boulot chez le repreneur à Anderlecht. Mais pour les anciens travailleurs, les dés étaient pipés. Ils ont été victimes, disent-ils, d'un arrangement préalable et de fautes de gestion. Ils viennent donc de citer en justice les anciens administrateurs de Truvo comme l'explique Giuseppina Guarneri qui travaillait chez Truvo : "Il y a 2 ans, l’ensemble des travailleurs avaient la conviction que cette faillite avait servi à régler de façon bon marché le passif social de la société qui était à vendre. Nous nous sommes organisés pour comprendre cette intuition et en avoir les preuves pour aller en justice."

Ils estiment maintenant qu'ils ont récolté suffisamment de preuves pour montrer qu'il y a eu une faillite frauduleuse : "On pense qu’il y a eu une organisation de cette faillite. Notre avocat a étudié la chose et on est en mesure de produire les preuves" déclare Giuseppina Guarneri.