Des alarmes intempestives à cause du vent, c'est fréquent

Qui n'a jamais entendu dans son voisinage une alarme anti-intrusion qui se déclenche ? Un signal sonore qui parfois se fait entendre de manière intempestive, sans que l'intrusion soit réelle. Et les causes du déclenchement peuvent parfois être surprenantes.

Il y a bien sûr les personnes qui rentrent dans le bâtiment et qui oublient de désactiver l'alarme, ou qui le font trop lentement. Il y a aussi la météo. Le vent soufflant plus fort que d'habitude a en effet la fâcheuse tendance à déclencher les alarmes.

" Il suffit qu’un bâtiment ait été mal verrouillé par exemple pour que la porte qui est laissée contre vienne à s’ouvrir avec une brusque bourrasque de vent. On peut aussi avoir un bâtiment un peu plus vétuste où quelques carreaux viennent à manquer pour que ça déclenche un courant d’air qui fait s’envoler des objets, et dans un bâtiment dont l’alarme est volumétrique, ça peut suffire à déclencher une alarme, et dès lors ça sonne chez nous ", détaille Benoît Ferrière, porte-parole de la police de Liège.

Des alarmes qui se déclenchent à cause du vent, c'est en fait vraiment fréquent. Dans la zone de police de Liège, il s'agit de centaines de cas chaque année : " On est aux alentours d’un millier d’alarmes qui se déclenchent sur une année. Parmi celles-ci, on peut évaluer à au moins un quart ou un tiers les interventions qui sont liées au vent ", précise-t-il. Et en ces d’alarme, il y a intervention : " Si c’est avec une centrale privée de type Securitas, on reprend contact avec la centrale pour voir s’ils n’ont pas eu une explication, mais après vérification, on se rend sur place pour s’en assurer ".

Pour se prémunir de ces déclenchements intempestifs, il suffit parfois, avant de sortir, de bien fermer portes et fenêtres en période de vent plus intense.